26 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın firari mühendisi yakalandı - Son Dakika
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26 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın firari mühendisi yakalandı

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Hatay Kırıkhan'da 26 kişinin yaşamını yitirdiği Yağmur Apartmanı'yla ilgili hazırlanan iddianamede 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan firari olarak aranan mühendis Mehmet Yunus, İstanbul'da gözaltına alındı. Mehmet Yunus, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yağmur apartmanıyla ilgili ilk duruşma 13 Şubat 2025 yılında yapılacak.

30.11.2024 10:09  Güncelleme: 10:22
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Yağmur Apartmanın yıkılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmişti. Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma geçtiğimiz ay tamamlanmış hazırlanan iddianame de 8 kişi hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

İddianamede adı geçen 8 kişi içinde bulunan inşaat mühendisi Mehmet Yunus, önceki gün Şişli'de düzenlenen operasyonla Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mehmet Yunus hakkında 44 ayrı arama kararı bulunduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mehmet Yunus, önce Asayiş şube müdürlüğüne getirilirken, işlemlerinin ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Şüpheli burada ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yağmur apartmanı ile ilgili ilk duruşma 13 şubat 2025 tarihinde başlanacağı öğrenildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda Kırıkhan Belediye Başkanlığı tarafından beş defa yapı ruhsatı düzenlendiği belirtildi. 1996 yılında yeni yapı ruhsatı verildiği, 2001-2006 yıllarında yenileme yapı ruhsatı ile bodrum kat ve kot üstü üç kat inşaat izni verildiği, bodrum kat ve kot üstü üç kat olarak ruhsatlandırılan binaya 28 Mart 2011 tarihinde verilen ruhsatla ilave iki kat yapılması için izin verildiği, daha sonra da 7 Ağustos 2015 tarihinde verilen ruhsatla ilave bir kat yapılması için izin verildiği tespit edildi. Binanın imar arşiv dosyasında bahse konu yapı ruhsatlarına dair statik analiz raporları ve statik hesaplamaların bulunmadığı öğrenildi.

Raporda, 2011 ve 2015 yıllarında düzenlenen ruhsatlarla verilen ilave kat izinlerine dair 2007 Deprem Yönetmeliği'nin 7. maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde mevcut yapının performans analizinin elzem olduğu, ancak bu yönde bir çalışmaya ve performans analiz raporuna dair hiçbir belge ve bilginin dava dosyasına alınan imar arşiv dosyasında mevcut olmadığına vurgu yapıldı.

26 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın firari mühendisi yakalandı
Kaynak: DHA

6 Şubat Depremi, Mehmet Yunus, İstanbul, Kırıkhan, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 26 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın firari mühendisi yakalandı - Son Dakika

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