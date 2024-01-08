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27 yaşındaki genç evde silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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27 yaşındaki genç evde silahla vurulmuş halde bulundu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir genç, ailesi tarafından evde silahla vurulmuş halde bulundu. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olay, Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. 27 yaşındaki M.S., ailesi tarafından evde havalı tüfekle vurulmuş halde bulundu. Aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. M.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

27 yaşındaki genç evde silahla vurulmuş halde bulundu
08.01.2024 - 20:39,
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27 yaşındaki genç evde silahla vurulmuş halde bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir genç, ailesi tarafından evde silahla vurulmuş halde bulundu. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki M.S., ailesi tarafından evde havalı tüfekle vurulmuş halde bulundu. Aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. M.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Başiskele, Kocaeli, Olay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 27 yaşındaki genç evde silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika


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