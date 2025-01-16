27 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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27 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

27 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da 27 yıl hapis cezası bulunan H.I. polis takibiyle yakalanarak tutuklandı.

16.01.2025 15:08
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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 27 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde H.I., isimli şahsın 8 adet çek için karşılıksızdır suçundan toplamda 904 bin TL adli para cezası, bankamatikten 2000 TL hırsızlık ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suçlarından 27 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Bolvadin ilçesinde gerçekleştirdikleri takip sonrası yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 27 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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