28 yıl cezası bulunan zanlı Mercek operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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28 yıl cezası bulunan zanlı Mercek operasyonuyla yakalandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 28 yıl 10 ay hapis cezası bulunan zanlı, Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Jasat Mercek-6 Operasyonu' ile yakalandı. Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

24.04.2024 16:47
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28 yıl cezası bulunan zanlı Mercek operasyonuyla yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 28 yıl 10 ay hapis cezası bulunan zanlı, Mercek operasyonuyla yakalandı.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığınca 'Jasat Mercek-6 Operasyonu' operasyonu düzenlendi. Operasyon çerçevesinde yürütülen titiz çalışmalarda, hakkında 3 ayrı suçtan toplamda 28 yıl 10 ay tutuklamaya yönelik yakalaması bulunan şahıs yakalandı.

Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

28 yıl cezası bulunan zanlı Mercek operasyonuyla yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 28 yıl cezası bulunan zanlı Mercek operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 28 yıl cezası bulunan zanlı Mercek operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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