28 yıl cezası bulunan zanlı Mercek operasyonuyla yakalandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 28 yıl 10 ay hapis cezası bulunan zanlı, Mercek operasyonuyla yakalandı.
Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığınca 'Jasat Mercek-6 Operasyonu' operasyonu düzenlendi. Operasyon çerçevesinde yürütülen titiz çalışmalarda, hakkında 3 ayrı suçtan toplamda 28 yıl 10 ay tutuklamaya yönelik yakalaması bulunan şahıs yakalandı.
Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.
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