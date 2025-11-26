3.79 promil alkollü çıkan sürücü: Çirkin çıkmışım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

3.79 promil alkollü çıkan sürücü: Çirkin çıkmışım

3.79 promil alkollü çıkan sürücü: Çirkin çıkmışım
26.11.2025 01:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da elektrikli bisiklet sürücüsü yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası 3.79 promil alkollü çıkan bisiklet sürücüsü, alkol ölçme cihazda fotoğrafını görünce 'çirkin çıkmışım' dedi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücüye çeşitli maddelerden 27 bin 944 lira para ceza kesildi.

Karaman'da otomobile arkadan çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü 3.79 promil alkollü çıktı.Alkol ölçme cihazda fotoğrafını görünce "Çirkin çıkmışım" diyen adamın rahatlığı pes dedirtti.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ş. (24) kullandığı elektrikli bisikletle yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran E.H.K. idaresindeki 70 DS 040 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yola savrulurken, otomobilin arka lastiği patladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin tedavisini reddeden R.Ş., daha sonra polis tarafından alkol muayenesinden geçirildi.

"ÇOK ÇİRKİN ÇIKMIŞIM"

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken R.Ş. polisin yaptığı alkol muayenesinde 3.79 promil alkollü çıktı. Alkol ölçüm cihazında çekilen fotoğrafını beğenmeyen sürücü polis memuruna, "Çok çirkin çıkmışım ya" dedi. Çeşitli maddelerden 27 bin 944 lira para ceza kesilen R.Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, elektrikli bisikleti de çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazada arka lastiği patlayan otomobilin sürücüsü ise "Kaza güm geldi, sonra bum, bum oldu. Yayaya yol vermek için durduk. Arkadan geldi ve bizim araca çarptı sonra çocuğu önümüzde gördük. Lastiği yardı keşke patlasa daha iyiydi" diyerek gazeteciye dert yandı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa 3.79 promil alkollü çıkan sürücü: Çirkin çıkmışım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi Nedeni çok ilginç Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete’de Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Avustralyalı senatörden provokatif eylem Kara çarşafla Meclis’e geldi Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi
1 Ocak’ta başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem
Canan Karatay’ın acı günü Eşi Ali Başak Karatay 78 yaşında hayatını kaybetti Canan Karatay'ın acı günü! Eşi Ali Başak Karatay 78 yaşında hayatını kaybetti

22:40
Galatasaray, sahasında Union Saint-Gilloise’ya mağlup oldu
Galatasaray, sahasında Union Saint-Gilloise'ya mağlup oldu
22:38
Zara tercihini Kıvanç Tatlıtuğ’dan yana kullandı
Zara tercihini Kıvanç Tatlıtuğ'dan yana kullandı
22:37
Akdeniz’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
22:28
Savaş an meselesi Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16’ları kaldırdı
Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı
20:53
Trump’ın uykularını kaçıracak görüntü Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı
19:58
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay Baba arama çalışmalarına katılmamış
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2025 01:38:09. #.0.4#
SON DAKİKA: 3.79 promil alkollü çıkan sürücü: Çirkin çıkmışım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.