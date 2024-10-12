3 aylık hamile kadına evinin önünde taciz! Çığlıkları koca sokağı inletti

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"Her ah çektiğinde bir dava açacağım"

Jesus\'un, "Bu çocuktan çok para kazanacaksınız" dediği futbolcu yuvadan uçuyor

Son dönemlerde yaşanan taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın merkezi Esenyurt...

Namık Kemal mahallesinde gece saatlerinde evine dönen bir kadın, kendisini takip eden sapığın hedefi oldu. Neye uğradığını şaşıran kadın, çığlık atarak yardım istedi. Bu esnada paniğe kapılan sapık, hızla olay yerinden uzaklaştı. Şahsın olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.