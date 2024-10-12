3 aylık hamile kadına evinin önünde taciz! Çığlıkları koca sokağı inletti - Son Dakika
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3 aylık hamile kadına evinin önünde taciz! Çığlıkları koca sokağı inletti

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İstanbul Esenyurt Namık Kemal mahallesinde dün gece evine gelen 3 aylık hamile kadın, bina girişinde kendisini takip eden sapığın hedefi oldu. Kurtulmak için uzun süre çığlık atan kadının haykırışları sokağı inletti.

12.10.2024 14:21
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Son dönemlerde yaşanan taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın merkezi Esenyurt...

Namık Kemal mahallesinde gece saatlerinde evine dönen bir kadın, kendisini takip eden sapığın hedefi oldu. Neye uğradığını şaşıran kadın, çığlık atarak yardım istedi. Bu esnada paniğe kapılan sapık, hızla olay yerinden uzaklaştı. Şahsın olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

3 aylık hamile kadına evinin önünde taciz! Çığlıkları koca sokağı inletti

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Son Dakika 3.Sayfa 3 aylık hamile kadına evinin önünde taciz! Çığlıkları koca sokağı inletti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ferhat eser:
    mahalle bekçileri tüm mahalle ve sokaklarda göreve başlamalı acilen 16 0 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    son bir yıldır mahalle bekçilerini gören varmı bekçileri sokaktan çekenler bu ayıp sizin 7 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Kadınlara pompalı tüfenk verilmeli 0 0 Yanıtla
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