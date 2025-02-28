3 Boyutlu Yazıcıyla Suikast Silahı Üreten Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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3 Boyutlu Yazıcıyla Suikast Silahı Üreten Şüpheli Yakalandı

Ankara'da suikast silahı üreten şüpheli, 3 boyutlu yazıcılarla 8 tabanca üreterek yakalandı.

28.02.2025 17:16
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3 boyutlu yazıcıyla suikast silahı üreten şüpheli yakalandı

ANKARA - Ankara'da 3 boyutlu yazıcı ile ürettiği suikast silahlarını satmaya çalıştığı belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adresinde yapılan aramada 3 boyutlu yazıcıyla yapılmış 8 adet tabanca ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 boyutlu yazıcı ile ürettiği ve üst arama cihazları tarafından tespit edilemeyen tabancaları satma arayışında olan şüpheliyi tespit etti. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen jandarma ekipleri şüpheli B.U.'yu Yenimahalle'de yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonda yapılan aramalarda ise 8 adet 22 kalibre ibareli 3 boyutlu yazıcı ile yapılmış 'Harlot 22' model tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 9 adet tabanca yayı, 22 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 90 adet 22 kalibre çapı ve menşei belli olmayan tabanca fişeği, 3 boyutlu yazıcı ve tabanca modeli çizimlerinin yüklü olduğu hafıza kartı ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 3 Boyutlu Yazıcıyla Suikast Silahı Üreten Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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