3 evi soyan suç makinesi hırsız böyle yakalandı - Son Dakika
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3 evi soyan suç makinesi hırsız böyle yakalandı

Kastamonu'da girdiği 3 evden hırsızlık yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınma anı kameralara yansıyan şahsın 65 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şahıs, polis memuru tarafından caddede yakalanarak gözaltına alındı.

09.02.2024 12:42
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3 evi soyan suç makinesi hırsız böyle yakalandı

KASTAMONU - Kastamonu'da girdiği 3 evden hırsızlık yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınma anı kameralara yansıyan şahsın 65 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da 3 farklı evden hırsızlık yapıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki incelemeler neticesinde, 3 evden hırsızlık yapan şahsın da aynı kişi olduğu tespit edilen Kimliği tespit edilen H.M., takibe alındı. Yolda yürüyen şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilen şahsın 65 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şahsın yakalanma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın caddede yürürken bir polis memuru tarafından yakalandığı görülüyor. Şahıs Daha sonra gözaltına alınarak polis aracına götürülüyor.

3 evi soyan suç makinesi hırsız böyle yakalandı
Kaynak: İHA

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