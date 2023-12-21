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Trenin çarptığı otomobil 30 metre sürüklendi, aile hafif yaralı olarak kurtuldu. - Son Dakika
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Trenin çarptığı otomobil 30 metre sürüklendi, aile hafif yaralı olarak kurtuldu.

Zonguldak'ta içinde üç kişilik ailenin bulunduğu otomobil trenin çarpması sonucu 30 metre sürüklendi. Aile kazayı hafif yaralı şekilde atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

21.12.2023 - 02:14,
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3 kişilik aile dehşeti yaşadı...Trenin çarptığı otomobil 30 metre sürüklendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta içinde üç kişilik ailenin bulunduğu otomobil trenin çarpması sonucu 30 metre sürüklendi. Aile kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 10.45 sıralarında Acılık Caddesi üzerinde meydana geldi.

Mehmet K.idaresindeki 67 AAU 383 plakalı Hyundai marka otomobili ile İstasyon Caddesi'ne seyir halinde iken hemzemin geçide geldi.

Bu sırada geçitten ilerleyen yük treni otomobile çarparak sürüklemeye başladı. Yaklaşık 30 metre boyunca sürüklenen otomobilin içinde sürüklenen aile büyük panik yaşadı.

Makinistin treni durdurmasıyla birlikte çevredeki vatandaşların imdadına yetiştiği sürücü Mehmet K., eşi Melek K.ve 3 yaşındaki çocukları Yiğit K.; hurdaya dönen araçtan çıkartılarak yol kenarına alındı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken tren olay yerinden kaldırıldı. Otomobil de çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trenin çarptığı otomobil 30 metre sürüklendi, aile hafif yaralı olarak kurtuldu.
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Trenin çarptığı otomobil 30 metre sürüklendi, aile hafif yaralı olarak kurtuldu. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trenin çarptığı otomobil 30 metre sürüklendi, aile hafif yaralı olarak kurtuldu. - Son Dakika
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