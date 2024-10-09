3 Kız Öğrenciden Örnek Davranış - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

3 Kız Öğrenciden Örnek Davranış

3 Kız Öğrenciden Örnek Davranış

Eyüpsultan'da 3 kız öğrenci yolda buldukları 500 lirayı sahibine ulaştırdı, örnek oldular.

09.10.2024 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da 3 kız öğrenci, başka bir öğrencinin yola düşürdüğü 500 lirayı buldu. 3 kız öğrenci, parayı o sırada kapalı olan internet kafenin kapısının altından içeri itti. Genç kızlar, kısa süre sonra parasını kaybettiğini fark ederek etrafta arayan çocuğa, 500 lirayı dükkana bıraktıklarını söyledi. O anlar kameraya yansırken, parasını düşüren çocuğun babası Abbas Kendir, "Bu zamanda böyle çocuk yetiştirmek her ailenin harcı değildir. Bu çocukların anne babalarına, öğretmenlerine teşekkür ederim" dedi.

Olay dün sabah saatlerinde Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okula gitmek için evinden çıkan 13 yaşındaki Muhammed Emir Kendir, cebinden 500 lirasını düşürdü. Kısa süre sonra yoldan geçen 3 kız öğrenci de parayı buldu.

Yolda düşen parayı buldular, sahibine ulaşması için not yazdılar

Kız öğrenciler, paranın sahibine ulaşması için sokakta bulunan internet kafenin kapısına gelerek 500 lirayı dükkanın kapısından içeri itti. Parasını düşüren Kendir, kısa süre sonra oraya dönerek aramaya başladı. Kendir, yolda karşılaştığı kızlara parasını kaybettiğini söyledi. Kızlar da parayı bulduklarını ve internet kafenin kapısının altından içeri ittiklerini ifade etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansırken, genç kızlar bu sefer dükkan sahibine paranın sahibine ulaştıklarını akşam alacağına dair bir de not yazdı.

Dükkan sahibi olayın farkına varıyor

Daha sonra dükkanını açmaya gelen Nezih Ünsal ise içeride para olduğunu fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Nezih Ünsal, 3 kızın parayı bulup, içeriye bıraktığını gördü. Notu da okuyan dükkan sahibi Nezih Ünsal, durumu çocuğun babası Abbas Kendir'e ileterek oğlunun parasını bulduğunu söyledi.

Parasını düşüren Muhammed Emir Kendir, "Ben paramı düşürdüm. Yukarıda teyzeler vardı, kızların parayı internet kafenin kapısının altından içeriye attıklarını söyledi. Daha sonra kızları gördüm. 500 liranın benim olduğunu söyledim" dedi.

"3 kızımızın o kadar parayı bulup da buraya bırakmasına duygulandım"

Dükkan sahibi Nezih Ünsal, "Bu olayın bugün hangi saatte olduğuna baktım. Karşı binada çıkan bir çocuğun üstünden paranın düştüğünü ve 15 saniye sonra 3 hanım kızımızın onu bulduğunu gördüm. Bizim dükkanımızın önüne gelip, paraları dükkanın altından attığını gördüm. Böyle bir zamanda 3 kızımızın o kadar parayı bulup da buraya bırakmasına duygulandım" şeklinde konuştu.

"Bu zamanda böyle bir çocuk yetiştirmek her ailenin harcı değildir"

Parasını düşüren çocuğun babası Abbas Kendir, "Bu zamanda böyle çocuk yetiştirmek her ailenin harcı değildir. Gittiği okuldaki öğretmenlerine çok teşekkür ederim. Bu çocukların anne ve babalarını tebrik ederim. Yazı yazıp bırakmışlar" ifadelerini kullandı.

"Biz doğru olanı yaptık"

Parayı bulan kızlardan Seher Tuana Açıkgöz, "Biz arkadaşlarımızla kapının önünde 500 lira bulmuştuk. 500 lirayı da internet kafenin kapısının altından attık. Ben not yazdım. Biz doğru olanı yaptık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eyüpsultan, Olaylar, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 3 Kız Öğrenciden Örnek Davranış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
10:33 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
16:09 TBMM’de kapalı İsrail oturumu TBMM'de kapalı İsrail oturumu
15:39 Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste
15:23 Çin Türkiye’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti Çin Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti
15:16 90’lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo’yu görenler tanıyamıyor 90'lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo'yu görenler tanıyamıyor
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:59 Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi
14:58 Görüntüleri izlerken utandık Bunun adı yardım değil hakaret Görüntüleri izlerken utandık! Bunun adı yardım değil hakaret
14:57 Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor
14:43 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 11:28:39. #1.12#
SON DAKİKA: 3 Kız Öğrenciden Örnek Davranış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.