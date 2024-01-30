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Diyarbakır'da 3. kattan kendini bırakmaya çalışan kadın böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 3. kattan kendini bırakmaya çalışan kadın böyle kurtarıldı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kadın, binanın 3. katındaki pencereden kendini bırakmaya çalıştı. Evin içindekilerin ve güvenlik kamerası onarım aracının yardımıyla kadın kurtarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı ve kadın tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

30.01.2024 - 14:40,
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3'üncü kattan kendini bırakmaya çalışan kadın böyle kurtarıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde binanın 3'üncü katında pencereden kendini bırakan kadın, evin içindekilerin tutması ve güvenlik kamerası onarım aracı yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Fırat Mahallesi'nde ismi öğrenilmeyen kadın, kaldığı dairenin penceresinden kendini bırakmaya çalıştı. Evin içindekiler, kadına müdahale edip dakikalarca tutmaya çalıştı.

Kadın, çevredeki vatandaşlar ve güvenlik kamerası onarım aracının yardımıyla kurtarıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken kadın; tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır\'da 3. kattan kendini bırakmaya çalışan kadın böyle kurtarıldı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 3. kattan kendini bırakmaya çalışan kadın böyle kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 3. kattan kendini bırakmaya çalışan kadın böyle kurtarıldı - Son Dakika
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