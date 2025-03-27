30 Suç Kaydı Olan Kadından AK Partililere Tehdit

Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyza Gürkan isimli şahsın sosyal medya hesapları üzerinden "Gördüğümüz her AKP'liyi indiriyoruz, silahlar benden : D" şeklinde çağrıda bulunarak silah ifşası yaptığını tespit etmişti.

TUTUKLANDI

Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen Gürkan, "Suç işlemeye alenen tahrik" suçundan tutuklanarak Sivas Kapalı E Tipi Cezaevi'ne konuldu.

SUÇ KAYDI KABARIK

Gürkan geçtiğimiz yıl Sivas'ta sosyal medya hesapları üzerinden Peygamber Efendimize ve dini değerlere hakaretler ederek uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapmıştı. Hakkında işlem yapılan Gürkan 10 ay hapis cezası alarak ceza evine girmişti. Gürkan'ın fuhuştan uyuşturucu kullanımına, hafif yaralamadan devlet büyüklerine hakarete kadar 30 ayrı suçtan kaydı bulunuyor. Gürkan, Ümit Özdağ'a destek veren paylaşımlarıyla da gündem olmuştu.