30 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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30 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, kıskıvrak yakalandı

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Bursa'da hırsızlık suçundan 30 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan zanlı, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Y.H. isimli zanlıyı Osmangazi ilçesinde gözaltına aldı ve adliyeye sevk etti.

15.07.2024 10:29
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30 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, kıskıvrak yakalandı

BURSA - Bursa'da hırsızlık suçundan 30 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmada 'Hırsızlık' suçundan hakkında 30 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.H.'yi yakalamak için çalışma yaptı.

Sivil ekipler, 30 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı Y.H.'yi, Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde gözaltına alıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

30 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, kıskıvrak yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 30 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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