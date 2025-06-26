Bir kaza 30 yıllık hasreti bitirdi

Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı Akabe Mahallesi Fetih Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2007 doğumlu M.S. idaresindeki araç yol kenarında yaya olarak yürüyen 50-60 yaşlarındaki hafif zihinsel engelli bir kişiye çarptı.

MEĞER 30 YIL ÖNCE KAYBOLMUŞ

Kaza sonrası Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı şahıs için kimlik tespiti çalışması başlatıldı. Yaralının bakımını üstlenen A.T. ile yapılan görüşmede, şahsın yaklaşık 20 yıldır Konya'da yaşadığı, ailesine ulaşılamadığı, memleketinin Sivas ya da Tokat olabileceği ve bir kardeşinin olabileceği bilgisi alındı. Yapılan araştırmalarda telefonla ulaşılan kardeşi olduğu değerlendirilen 1964 doğumlu A.G., kardeşi E.G.'yi yaklaşık 30 yıldır aradıklarını ve mahkemeye gaiplik başvurusunda bulunduklarını belirtti.

YILLAR SONRA KARDEŞİYLE KAVUŞTU

Görüşme sırasında gönderilen fotoğraf ile kardeşini teşhis eden A.E., kazada yaralanan şahsın 55 yaşındaki Sivas nüfusuna kayıtlı E.G. olduğunu doğruladı. A.G., kardeşini teslim almak üzere İstanbul'dan Konya'ya geldi. Teslim işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki kardeş İstanbul'a dönüş yaptı.