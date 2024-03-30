Kayseri\'de 31 Mart Yerel Seçimlerinde 5 bin 560 kolluk kuvveti görev yapacak

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31 Mart Yerel Seçimlerinde Kayseri'de toplam 5 bin 560 kolluk kuvveti personeli görev yapacak.

Kayseri Valiliği'nden verilen bilgilere göre, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kayseri il genelinde 1454 jandarma personeli görev yapacak. İl merkezinde 3 bin 574 ve ilçelerde 532 adet olmak üzere toplam 4 bin 106 polis memuru da görevde olacak. - KAYSERİ