Kayseri\'de 31 Mart Yerel Seçimlerinde 5 bin 560 kolluk kuvveti görev yapacak

31 Mart Yerel Seçimlerinde Kayseri'de toplam 5 bin 560 kolluk kuvveti personeli görev yapacak.
Kayseri Valiliği'nden verilen bilgilere göre, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kayseri il genelinde 1454 jandarma personeli görev yapacak. İl merkezinde 3 bin 574 ve ilçelerde 532 adet olmak üzere toplam 4 bin 106 polis memuru da görevde olacak. - KAYSERİ
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Mardin'de canlı büyükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi sonucu inekler karayola daldı. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.K. isimli şahsın valizinde 728 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan dolayı gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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