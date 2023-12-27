315 polisin katılımı ile helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 71 gözaltı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de helikopter destekli yapılan eş zamanlı narkotik operasyonunda 71 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir'de "Uyuşturucu Madde Kullanan ve Ticaretini Yapan Şahıslara yönelik" operasyon gerçekleştirildi. Uzun süren teknik ve fiziki takip sonrasında 315 personel, 1 helikopter, 2 dron ve 5 dedektör köpeğinin de katılımı ile operasyon düzenleyen ekipler, Nevşehir genelindeki adreslerde arama yaptı.

71 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında; 71 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 11 adet hassas terazi, 9 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda fişek, 4 Adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait çok sayıda fişek, 5 adet bıçak ve 3 adet muşta ele geçirildi.