32 Suç Örgütü Operasyonunda 313 Gözaltı - Son Dakika
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32 Suç Örgütü Operasyonunda 313 Gözaltı

17.06.2026 11:14
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İçişleri Bakanlığı'nın operasyonunda 313 şüpheliden 197'si tutuklandı, 21 milyar lira hareketlilik tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 313 şüpheliden 197'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, jandarma tarafından 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 313 şüphelinin yakalandığını, bu şüphelilerden 197'sinin tutuklandığını, geriye kalan 114 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını belirtti. Bakanlık, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Erzurum ve Manisa'da silah kaçakçılığı yaptıklarını, Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Muğla, Zonguldak ve Trabzon'da sosyal medya platformları üzerinden yatırım danışmanlığı ilanları ile vatandaşları dolandırdıklarını, Sakarya ve Sinop'ta internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıklarını ve para transferlerine aracılık ettiklerini, Antalya ve Konya'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerini, Kırklareli, Tekirdağ, Van, Aydın ve Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yaptıklarını, Mersin'de baskı, darp ve tehdit ile bölgede bulunan işletmelerden maddi menfaat temin etmeye çalıştıklarını, Elazığ'da kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işlediklerini, Osmaniye'de tütün kaçakçılığı yaptıklarını, Şanlıurfa, Diyarbakır, Eskişehir ve Mardin'de ise tefecilik yaptıklarını belirtti.

21 milyar 944 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi

Bakanlık, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemesi sonucunda yakalanan şüphelilerin hesaplarında 21 milyar 944 milyon lira hesap hareketliliği tespit ettiklerini açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Dolandırıcılık, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 32 Suç Örgütü Operasyonunda 313 Gözaltı - Son Dakika

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