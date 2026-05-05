32 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 32 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda hakkında kasten öldürme suçundan 32 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T. (37) yakalandı.
Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
