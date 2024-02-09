350 bin liralık sahte altın dolandırıcısı yakayı ele verdi...O anlar kamerada
Diyarbakır'da sahte altın dolandırıcısı iş yerine çağrılan polisle karakola götürüldü
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elindeki sahte altınları bir kuyumcuya satmaya çalışan L.K.(26), kuyumcunun dikkati sayesinde yakalandı. Sahte altın dolandırıcısı, iş yerine çağrılan polis ekiplerince karakola götürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Bismil ilçesindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, L.K.isimli şüpheli, elindeki bilezikleri çıkarıp kuyumcuya satmaya çalıştı. Kuyumcu, altınların sahte olduğunu fark etmesiyle durumu Bismil Asayiş Büro Amirliği'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Bismil Asayiş Büro ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü ile yaptıkları koordineli çalışma neticesinde şüpheli L.K.'nin kent merkezinde üç farklı kuyumcunun 350 bin liralık dolandırılması olayının şüphelisi olduğunu fark etti. L.K.'nın yapılan üst aramasında 5 adet sahte bilezik ve suç geliri olduğu değerlendirilen bir miktar paraya el konuldu.
Gözaltına alınan L.K., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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