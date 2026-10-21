4. kattan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden kadının davasında sanık hâkim karşısına çıktı - Son Dakika
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4. kattan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden kadının davasında sanık hâkim karşısına çıktı

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Eskişehir’de 4. kattaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybeden kadının şüpheli ölümüne ilişkin "kadına karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan zanlı, ilk duruşmada suçlamaları reddederek olayın intihar olduğunu öne sürdü.

Eskişehir'de 4. kattaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybeden kadının şüpheli ölümüne ilişkin "kadına karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan zanlı, ilk duruşmada suçlamaları reddederek olayın intihar olduğunu öne sürdü.

Olay, 28 Eylül 2024 tarihinde Tepebaşı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; binanın 4. katındaki dairenin balkonundan düşen 50 yaşındaki Filiz E. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ev sahibi Ali Murat E. (64), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Aramızda herhangi bir boğuşma olmadı"

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ali Murat E., taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Ali Murat E., maktul ile yaklaşık 5,5 yıldır arkadaş olduklarını belirterek, "Olay günü kendi isteğiyle evime geldi. Morali çok bozuktu, kızı ve torununu göremediği için hayattan bıktığını söylüyordu. Oturup alkol aldık. Bir ara tuvalete gittim, çıktığımda balkondan sarktığını gördüm. 'Ne yapıyorsun Filiz' diyerek koşup engellemeye çalıştım ancak yetişemedim. Gözümün önünde kendisini boşluğa bıraktı. Aramızda kesinlikle herhangi bir boğuşma, itişme veya tartışma yaşanmadı. Şok geçirdim, ardından hemen aşağıya yanına indim" dedi.

Adli tıp ve DNA raporları soruldu

Mahkeme başkanının, maktulün iç çamaşırında ve tırnak aralarında sanığa ait DNA profillerinin tespit edildiğine ilişkin adli tıp raporlarını sorması üzerine sanık Ali Murat E., olay öncesinde aralarında herhangi bir cinsel yakınlaşma ya da fiziki kavga yaşanmadığını, maktulün agresif tavırlarını yatıştırmaya çalıştığı esnada temas etmiş olabileceğini öne sürdü.

Görgü tanıkları dinlendi

Duruşmada tanık olarak dinlenen maktulün erkek arkadaşı Zafer T., maktul ile olaydan bir hafta önce tartıştıklarını ve olay günü kendisini aradığını, ancak işte olduğu için telefona cevap veremediğini aktardı. Olay anında sokaktan geçen tanık Kemal K. ise balkondan bir ses duyduğunu, ardından bir kadının yere düştüğünü gördüğünü ve hemen yardıma koştuğunu ifade etti.

Müşteki avukatı sanığın cezalandırılmasını istedi

Müşteki avukatı, maktulün intihar etmesini gerektirecek herhangi bir gerekçesi bulunmadığını, adli tıp raporlarındaki bulguların olayın bir cinayet olduğuna işaret ettiğini belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin maktulü ittiğine veya attığına dair somut bir delil bulunmadığını, balkon korkuluğunun boyunun kısa olması ve yüksek alkolün etkisiyle dengesini kaybederek düşmüş olabileceğini savunarak beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, maktule ait cep telefonu üzerindeki incelemelerin tamamlanması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA
EskişehirGüvenlik3. SayfaSon Dakika

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