4 yaşındaki Sultan, kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü - Son Dakika
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4 yaşındaki Sultan, kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

4 yaşındaki Sultan, kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki Sultan Akgül, amcasının oğlu 14 yaşındaki A.A. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. A.A., Sultan'ın kendisine taş attığı gerekçesiyle bu vahşeti gerçekleştirdiğini söyledi.

24.04.2024 10:06  Güncelleme: 10:46
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Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki Sultan Akgül (4), amcasının oğlu A.A. (14) tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Sorgusunda Sultan'ı kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü belirtilen A.A., tutuklandı.

CANSIZ BEDENİ SAMANLIKTA BULUNDU

Olay, dün kırsal Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi. Ortadan kaybolan kızları Sultan Akgül'e ulaşamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Sultan için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonunda, evlerinin yanındaki samanlıkta Akgül'ün boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu.

4 yaşındaki Sultan, kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

AYAKKABISINDAKİ KAN LEKELERİ ELE VERDİ

Ekipler, yaptıkları araştırmada Sultan Akgül'ün amcasını oğlu A.A.'nın ayakkabılarında kan lekeleri tespit etti. Gözaltına alınan A.A., suçunu itiraf ederken, olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi. Sorgusunda kuzenini kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenilen A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Çocuk, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 4 yaşındaki Sultan, kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Murat E: Tablet telefon oyunlarında yaş sınırları var 18+ oyunlarda bu tip sahneler çok sık bence devlet çalışma yapmalı google play esas tehlike 147 3 Yanıtla
  • Ozay Metin: Allahım noluyor neler oluyor bu dünyada aklım almıyor artık. Bu nasıl bir acıdır. Evlat acısına kardeş acısına isim bile koyamamışlarken nedir bu yaşananlar. birileri birlerinin boğazını kesiyor. Birileri çocukların üstüne bomba yağdırıyor tacizler tecavüzler aldı başını gitti. Yakındır cezalandırman insanlığı. 70 2 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: Bir cana kıymak ne kadar basit hale geldi. Güzel ülkemde hergün bir vahşet yaşanıyor. Olayabakın bir taş attı diye masum bir canı nasıl katletmişler. Dilimizdetüy bitti o kadar ağır cezalar gelmeli ki kimse bir cana kıyamamalı.. 37 1 Yanıtla kaan atak: Sen de taş attı gerekçesine inandın hemen öyle mi....başka ihtimal daha var düşün bakalım... 14 2
  • günahkar kisi5: Ülkeye zehirli İDAM GELMEDİĞİ SURECE DAHA COOK CİNAYETLER İSLENİYLNİR 20 0 Yanıtla
  • büsra kaya: artık şeytan bi köşede oturup insanları izliyor allahım nedir bu dünyanın hali hergün vahşet haberleri biz ne ara bu hale geldik 17 0 Yanıtla Davut Kochan: Kıyamet alameti bunlar önüne geçilemez allahın vaadi gerçektir 2 0
  • xxx User: 14 yaşında bir çocuk nasıl böyle birşeyi yapabiliyor aklım almıyor 2 0 Yanıtla
  • mert çelik: ulke ne hale geldı 1 0 Yanıtla

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