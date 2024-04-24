4 yaşındaki Sultan, kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

DORUĞUN GERZESİ:

Bir cana kıymak ne kadar basit hale geldi. Güzel ülkemde hergün bir vahşet yaşanıyor. Olayabakın bir taş attı diye masum bir canı nasıl katletmişler. Dilimizdetüy bitti o kadar ağır cezalar gelmeli ki kimse bir cana kıyamamalı..

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