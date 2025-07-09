400 Bin TL\'lik Hırsızlık Şüphelisi Kırıkkale\'de Yakalandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaklaşık 400 bin TL değerindeki ziynet eşyası hırsızlığı olayının şüphelisi, Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Mayıs tarihinde Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayında, yaklaşık 400 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen S.V.'nin yakalanması için güvenlik güçleri harekete geçti.

Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğince verilen arama izni ile S.V.'nin tespit edilen evine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Zanlı, işlemleri için Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KIRIKKALE