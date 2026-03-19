42 yıl sonra yaşanan tesadüf duygusal anlara neden oldu - Son Dakika
42 yıl sonra yaşanan tesadüf duygusal anlara neden oldu

42 yıl sonra yaşanan tesadüf duygusal anlara neden oldu
19.03.2026 09:32
Bartın Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Serhat Sır'ın ziyaret ettiği şehit kardeşi, sınıf arkadaşı çıktı.

Bartın Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Serhat Sır'ın ziyaret ettiği şehit kardeşi, sınıf arkadaşı çıktı. 42 yıl sonra yaşanan tesadüf, Garnizon Komutanı'na ve şehit kardeşine duygusal anlar yaşattı.

Babasının görevi nedeniyle Bartın'da yaşayan ve Cumhuriyet İlkokulu'na kayıt olan Serhat Sır, 1984 yılında ise babasının görev yerinin değişmesi sonucu kentten ayrıldı. Bartın'daki sınıf arkadaşı Aylin Aydoğmuş ve diğer sınıf arkadaşları ile yıllar içerisinde bağlantısı kopan Serhat Sır, 6 ay öncesinde ise bir dönem yaşadığı Bartın'a Garnizon Komutanı olarak atandı. Yıllar önceki arkadaşlarına ulaşmaya çalışan Garnizon Komutanı Sır, çabalarına rağmen bazı arkadaşlarına ulaşamadı. Dz. Kd. Alb. Serhat Sır, 17 Mart Salı günü ise Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve kent protokolü ile birlikte, 1994 yılında Şırnak'ta teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit olan olan Piyade Üsteğmen Aydın Aydoğmuş'un ailesini ziyarete gitti. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü nedeniyle düzenlenen ziyarette Albay Sır, büyük bir sürpriz yaşadı. Garnizon Komutanı Serhat Sır, ziyarette karşılaştığı şehidin kız kardeşi Aylin Aydoğmuş'un 42 yıl önce aynı sınıfta ders gördükleri sınıf arkadaşı olduğunu anladı. Aylin Aydoğmuş'un da, Serhat Sır'ı hatırlaması üzerine ise ziyarette buruk bir mutluluk yaşandı. 42 yıl öncesine dayanan dostluğu ve eski günleri yad eden Sır ve Aydoğdu'nun bu sevincine kent protokolü de ortak oldu.

Bartın'da 18 Mart Çarşamba günü de devam eden etkinlikler çerçevesinde şehit Aydın Aydoğmuş'un mezarı başında da bir kez daha buluşan Garnizon Komutanı Sır ve şehidin kız kardeşi Aylin Aydoğdu, duygusal anlar yaşattı. 42 yıllık dostluğa şahit olan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Ben de dün öğrendim. Garnizon komutanımız ve şehidimizin kız kardeşi, sınıf arkadaşıymış. Garnizon Komutanımız, güzel bir tesadüf üzeri ilkokul, bir, iki, ve üçüncü sınıfı Bartın'da okuyor, babasının görevi vesilesiyle. Şehidimizin kız kardeşi ile o dönemde sınıf arkadaşı. Yıllar sonra dün karşılaştılar. Biz de güzel bir tesadüfe şahitlik etmekten mutluluk duyduk" dedi.

Şehidin kız kardeşi Aylin Aydoğmuş ise, "Benim için çok güzel, çok mutlu bir ziyaret oldu. Garnizon Komutanımızın ziyareti sırasında birden sınıf arkadaşı olduğumuzu fark ettik. Eski hatıralar, öğretmenlerimiz, sınıf arkadaşlarımız, çok güzel bir sohbete koyulduk. Çok güzel bir tesadüf oldu" diye konuştu.

Şehit annelerinin ellerini öpen Garnizon Komutanı Sır ve Vali Arslan, karanfil bıraktıkları Şehit Üsteğmen Aydın Aydoğmuş'un mezarı başında şehidin kardeşi Aylin Aydoğmuş ve ailesi ile günün anısına fotoğraf da çekildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 42 yıl sonra yaşanan tesadüf duygusal anlara neden oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: 42 yıl sonra yaşanan tesadüf duygusal anlara neden oldu - Son Dakika
