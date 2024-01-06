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45 Yıl Hapis Cezası Bulunan Suç Makinesi Tutuklandı - Son Dakika
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45 Yıl Hapis Cezası Bulunan Suç Makinesi Tutuklandı

Sivas'ta 12 ayrı suçtan aranan ve 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklamanın ardından suçlunun yakınları basın mensuplarına zorluk çıkardı.

06.01.2024 - 13:59,
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12 ayrı suçtan aranan suç makinesi tutuklandı

45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakınları basın mensuplarına zorluk çıkardı

SİVAS - Sivas'ta 12 ayrı suçtan aranan ve 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi, yakınları basın mensuplarına zorluk çıkardı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kasten yaralama, otodan hırsızlık, güveni kötüye kullanma, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı gibi 12 ayrı suç kaydı ve 45 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S. E.'nin (30), Sivas kent merkezinde annesinin evinde saklandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine eve yapılan baskında suç makinesi yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından bugün Adliyeye sevk edildi. S.E. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yakınları adliye görevini yapmaya çalışan basın mensuplarına zorluk çıkardı.

45 Yıl Hapis Cezası Bulunan Suç Makinesi Tutuklandı
Kaynak: İHA
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