5 çocuk babası fabrika işçisinin pompalı tüfekle öldürülme anı kamerada - Son Dakika
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5 çocuk babası fabrika işçisinin pompalı tüfekle öldürülme anı kamerada

Gaziantep'te 5 çocuk babası fabrika işçisinin öldürülme anı kamerada Pompalı tüfekli cinayet sonrası ikiz plakalı araçla olay yerinden kaçmışlar Gaziantep'te 5 çocuk babası Cengiz Akkurt'un, sokakta yürürken pompalı tüfekle öldürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.

11.02.2025 18:02
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Gaziantep'te 5 çocuk babası fabrika işçisinin öldürülme anı kamerada

Pompalı tüfekli cinayet sonrası ikiz plakalı araçla olay yerinden kaçmışlar

GAZİANTEP - Gaziantep'te 5 çocuk babası Cengiz Akkurt'un, sokakta yürürken pompalı tüfekle öldürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, Akkurt'un yolda yürürken saklanarak peşine takılan saldırgan tarafından vurulma anları ve şüpheli şahısların olaydan sonra ikiz plakalı araçla kaçma anları yer aldı.

Olay, 8 Şubat 2025 günü akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, sokakta yürüyen Cengiz Akkurt (53), arkasından yanaşan şahısların pompalı tüfekli saldırısına uğramış ve kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Saldırganlar ise olay sonrası otomobille kaçmıştı.

Cinayet anı saniye saniye kamerada: Arkadan yanaşıp pompalı tüfekle sıktı

Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5 çocuk babası fabrika işçisi Cengiz Akkurt'un öldürüldüğü anlara ait görüntü ortaya çıktı. Görüntüde, Akkurt yolda yürürken şüpheli şahıslardan birinin arkasından yanaşarak ateş etme ve maktulün yere yığılma anları yer aldı. Görüntülerin devamında ise şahısların olay yerine geldikleri ikiz plakalı araçla kaçma anları yer aldı.

Yakalan 2 zanlı, pompalı tüfekli cinayetten sonra ikiz plakalı araçla kaçmış

Yaşanan olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 zanlıyı gözaltına aldı. Yakalanan zanlıların olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtıkları aracın ikiz plaka olduğu ve olay sonrası da jant kapaklarının değiştirildiği tespit edildi. Zanlıların üzerinde yapılan aramada ise olayda kullanılan av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkındaki yasal işlemlerin ve geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 5 çocuk babası fabrika işçisinin pompalı tüfekle öldürülme anı kamerada - Son Dakika

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