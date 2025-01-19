5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika
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5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti

5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti

Bursa'da, 5 günlük bebeğine anne sütü götürürken kaza geçiren polis memuru Bilal Keskin hayatını kaybetti. Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, çevik kuvvet polisi Keskin'in kullandığı otomobil kontrolünü kaybederek elektrik direğine çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

19.01.2025 08:00
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BURSA'da, hastanede yatan 5 günlük bebeğine anne sütü götürürken kaza yapıp yaralanan polis memuru Bilal Keskin (29), yaşamını yitirdi. Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Bulvarı'nda, saat 07.30 sıralarında, meydana geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polis memuru Bilal Keskin, 5 gün önce doğan ve özel bir hastanede yatan bebeğine anne sütü götürürken, kullandığı 16 HR 993 plakalı otomobilinin kontrolden çıkmasıyla yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Olayı gören sürücülerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan Keskin, sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla yakındaki Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Keskin, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Bilal Keskin için İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ile müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polislerin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Polis memurunun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'un Güce ilçesi Kemaliye Mahallesi'ne gönderildi.

Öte yandan, Bursa Cumhuriyet Savcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa 5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Nejat Genc:
    üzgünüm.Allah rahmet eylesin. 73 1 Yanıtla
  • Fatih Çiftçi:
    Bir tarafta çocuğunu canice öldüren yamyamlar, diğer tarafta çocuğuna süt yetiştirirken can veren insanlar. Onun için bu dünyada herkes anne baba olmamalı.... 74 0 Yanıtla
  • Bu Kim:
    Allah rahmet eylesin hepimizin sonumuzda var ölüm 68 2 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Rabbim sıralı ve hayırlı bir ölüm nasip etsin inşallah. Genç yaşta gelen ölümlere daha çok üzülüyor insan Allah ailesine sevenlerine sabır versin inşallah. Mekanı cennet olsun. 67 0 Yanıtla
  • Hüseyin Mergen:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 66 1 Yanıtla
  • Murat Özden:
    ruhu şad olsun 59 1 Yanıtla
  • Seçmece null:
    Bu dünya boş,bu dünya geçici,bu dünya 3-4 saniyelik bir rüya...Dönüş sanadır Rabbim... 39 2 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    Allah rahmet eyleson, üzücü 20 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Çok acı bir durum Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 18 0 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    bu araba ne hangi marka böyle bi kazada sürücüsünü koruyamamış 0 9 Yanıtla
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