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5 katlı okul, iş makinasının dokunuşuyla yerle bir oldu - Son Dakika
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5 katlı okul, iş makinasının dokunuşuyla yerle bir oldu

Hatay'da ağır hasarlı 5 katlı okulun iş makinasının dokunuşuyla yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır en çok yıkımın meydana geldiği Hatay'da hasarlı binaların yıkımında sona gelindi. Antakya ilçesi Elektrik Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Cengiz Topel İlkokulda iş makinasıyla kontrollü olarak yıkıldı. Operatörün hasar verdiği bina, iş makinasının dokunuşuyla yerle bir olurken bu anlar görüntülendi.

5 katlı okul, iş makinasının dokunuşuyla yerle bir oldu
22.12.2023 - 09:02,
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5 katlı okul, iş makinasının dokunuşuyla yerle bir oldu

HATAY - Hatay'da ağır hasarlı 5 katlı okulun iş makinasının dokunuşuyla yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır en çok yıkımın meydana geldiği Hatay'da hasarlı binaların yıkımında sona gelindi. Antakya ilçesi Elektrik Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Cengiz Topel İlkokulda iş makinasıyla kontrollü olarak yıkıldı. Operatörün hasar verdiği bina, iş makinasının dokunuşuyla yerle bir olurken bu anlar görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Hatay, Yıkım, Deprem, Güvenlik, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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