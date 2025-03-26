5 kişinin can verdiği makas katliamında sürücüye 18 yıl ceza

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Kısık Mahallesi İzmir- Aydın kara yolunda 30 Haziran 2023'te saat 19.00 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. Gaziemir'den Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer (57) yönetimindeki, içinde 11 kişinin bulunduğu 34 DEB 698 plakalı otomobile, Yusuf İslam Koçak'ın (19) kullandığı 35 ADF 564 plakalı hafif ticari araç yandan çarptı. Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen İsmail Akdar'ın kullandığı 09 BU 404 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada sürücü Özcan Özer, aracındaki Sibel Özer (54), Şengül Akbaş (64), sürücünün oğlu Ali Alperen Özer (18) ile minibüste yolcu olan Mustafa Kemal Karaca (86) yaşamını yitirdi. Özer yönetimindeki otomobilde bulunan Seren Öner, Hatice Beren Öner, Ayaz Efe Kazaker, Deniz Kazaker, Doğa Kazaker, Yiğit Özer ve Çiçek Akba, minibüsteki yolcular Mete Akba, Hatice Kama, Fatma Tüntanır, Belgin Harzadın, Hıdır Kama, Chen Tseng, Erdem Çeven, Azra Çeven, Esra Tarkan, Hüsniye Ayşe Maraş, Kuzey Kalabak, Cehn Chingi Ju ve Sacide Karaca yaralandı.

Soldan sağa: Sibel Özer, Özcan Özer, Ali Alperen Özer, Şengül Akbaş

KATLİAM GİBİ KAZA KAMERADA

Kaza, bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın Özcan Özer'in kullandığı otomobile hızla yandan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp, karşı yöne geçerek minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı. Kazada otomobile çarptıktan sonra hızla uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak, yakalanıp, gözaltına alındı. Koçak, sorgusunda, önündeki bir aracı sollarken direksiyon kontrolünü kaybettiğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koçak, tutuklandı. Kazayla ilgili çıkan tespit tutanağında otomobil sürücüsü Özcan Özer ile minibüs şoförü İsmail Akdar'ın kusursuz olduklarının belirlendiği, tüm kusurun ticari araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ta olduğu kaydedildi.

CEZASI 12 YILDAN 18 YILA ÇIKARILDI

Alkolsüz olduğu belirtilen tutuklu Koçak hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan toplam 22,5 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen eylül ayında görülen davada mahkeme heyeti, sanık Koçak'ı, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kazanın "bilinçli taksirle" olması nedeniyle bu cezasında yarı oranda artırım yapılarak verilen hapis cezası 18 yıla çıkartıldı.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Tarafların itirazları üzerine dosya istinafa taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, Koçak'ın yüzde yüz kusurlu olduğu, diğer araç sürücüleri Özcan Özer ve İsmail Akdar'ın ise kusurunun bulunmadığına vurgu yaptı. Daire, sanığın tehlikeli ve ani şerit değişiklikleri yaptığını, makas atarak kazaya sebep olabileceğini öngördüğü halde tehlikeli sürüşüne devam ettiğini ve bilinçli taksirle hareket ettiğinin kabul edildiğine kanaat getirdi. Sanığın insanların öleceğini veya yaralanacağını öngörmesine rağmen bunu kabullenerek hareket ettiğine dair bir tespit bulunmadığını belirterek olası kastın oluşmadığına yer verdi. Daire, kendi becerisine ve şansına güvendiği için bilinçli taksirle hareket ettiğini belirtti.

İSTİNAF KARARI ONADI

Koçak'ın yeni sürücü belgesi almış bir aday sürücü olmasına ve diğer sürücülere göre daha fazla kısıtlamaya tabi olmasına rağmen makas atarak araç kullandığı, kazaya rağmen umursamaz bir tavırla olay yerinden uzaklaştığı dikkate alınarak cezanın yarı oranda artırıldığının altını çizdi. Daire, yerel mahkemenin kararının usul ve esasa uygun olduğunu, delillerin tam olduğunu, sanığın eylemlerinin doğru nitelendirildiğini ve hukuka aykırılık bulunmadığını karar vererek cezasını onadı.

"DOSYAYI TEMYİZ EDECEĞİZ"

Katılan vekillerinden avukat Aykut Dikencik, dosyayı Yargıtay'a taşıyacaklarını belirtip, "Olayda sanığın olası kasttan ceza almasını ve bu yüzden de cezasının artırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden dosyayı temyiz edeceğiz" dedi.