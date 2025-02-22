5 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB Irak'ın kuzeyindeki Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yapılan hava harekatında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA