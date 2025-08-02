5 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; 'Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma' suçundan hakkında yakalama emri bulunan ve 5 yıl hapis cezası ile aranan İ.D.'yi polis ekipleri İskenderun ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY