5 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
"Ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma ve bulundurma" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan Ö.İ.(46), İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Emirefendi Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN
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