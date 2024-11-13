5 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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5 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde ruhsatsız silah bulunduran Ö.İ. (46) yakalandı.

13.11.2024 09:02
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Samsun'un Bafra ilçesinde 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

"Ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma ve bulundurma" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan Ö.İ.(46), İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Emirefendi Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 5 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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