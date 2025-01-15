50 Yıl Hapis Cezalı Zanlı Yakalandı

3.Sayfa

Konya'da 50 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan zanlı polis ekiplerince yakalandı

KONYA - Konya'da dolandırıcılık suçundan 50 yıl 7 ay hapis cezası ve 34 farklı suç kaydı bulunan Ö.Ç. polis ekiplerinin 2 aylık çalışması sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında dolandırıcılık suçundan 50 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve aranan Ö.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 2 ay süren detaylı çalışmalar sonunda ekipler Ö.Ç.'nin izini Selçuklu ilçesinde buldu. 34 farklı suç kaydı olan Ö.Ç., ekiplerin Sakarya Mahallesi Güzeldere Caddesinde düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Ö.Ç., Meram Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü.