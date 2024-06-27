58 Yaşındaki Adam Düşme Sonucu Hayatını Kaybetti, Aile İhmal İddiasında Bulundu - Son Dakika
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58 Yaşındaki Adam Düşme Sonucu Hayatını Kaybetti, Aile İhmal İddiasında Bulundu

Gaziantep'te yaşayan 58 yaşındaki Ramazan Avcı, banyoda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Avcı'nın cenazesini adli tıpta teslim alan kardeşi ise kaldırıldığı hastanede 15 saat boyunca müdahale edilmediğini iddia ederek ölümün ihmal sonucu olduğunu söyledi. Hastane ise iddialara yazılı açıklama ile cevap verdi.

27.06.2024 18:36
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58 yaşındaki adam düşme sonucu hayatını kaybetti, aile ihmal iddiasında bulundu

Banyoda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede müdahale edilmediği iddiası

Hastane iddialara cevap verdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 58 yaşındaki Ramazan Avcı, banyoda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Avcı'nın cenazesini adli tıpta teslim alan kardeşi ise kaldırıldığı hastanede 15 saat boyunca müdahale edilmediğini iddia ederek ölümün ihmal sonucu olduğunu söyledi.

Olay, Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 58 yaşındaki Ramazan Avcı, kurbanını kesip işlerini bitirdikten sonra duşa girdi. Duş sırasında düşen ve hafif yaralanan Ramazan Avcı, gece saatlerinde şiddetli ağrı nedeniyle yakınları tarafından bir devlet hastanesine kaldırıldı. Avcı, aynı gün akşam saatlerinde ise hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

"Herhangi bir tıbbı müdahale yapılmıyor, sadece ağrı kesiciler veriliyor, ihmal söz konusu"

Avcı'nın cenazesini adli tıpta teslim alan kardeşi Ökkeş Avcı ise kaldırıldığı hastanede 15 saat boyunca müdahale edilmediğini iddia ederek ölümün ihmal sonucu olduğunu söyledi. Ökkeş Avcı, "Ağabeyim kurbanını kestikten sonra ailesiyle ve sevdikleriyle bayramlaşıyor. Sonrasında gece 00.00'a kadar ailesiyle zaman geçiriyor ve ardından duşa giriyor. Duşta düşüyor ve rahatsızlanıyor. 1-2 saat sonra yeğenimle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne gidiyorlar. Hastanede akşam 16-17 saatlerine kadar herhangi bir tıbbı müdahale yapılmıyor. Sadece ağrı kesiciler veriliyor. Bir ihmal söz konusu olduğu kanaatindeyiz. Doktorlar ve ekibi ilgilenmemiş. Ölüm sebebinin karın boşluğunda oluşan iltihabı kurutmak için verilen yüksek dozda antibiyotikle böbreklerin ve çeşitli organların iflas etmesi söyleniyor. Bizim talebimiz savcıların bu konuda harekete geçerek hastane yönetimi, doktorlar ve çalışanlar hakkında soruşturma yürütmesidir. Bu konuda gerekli şikayetleri de yaptık" dedi.

Hastane iddialara yazılı açıklama ile cevap verdi

Konu ile ilgili söz konusu hastanenin başhekimliğinden yapılan açıklamada ise "Hastamız Ramazan Avcı, 17.06.2024 tarihinde saat 02.16'da acil servisimize karın ağrısı şikayetiyle başvurmuş olup, çekilen karın grafisinde hava-sıvı seviyeleri olması üzerine genel cerrahi uzmanına danışılmış, genel cerrahi tarafından değerlendirilmiş, fizik muayenesinde akut batın bulgusu, perforasyon bulgusu bulunmayan hastanın, yapılan karın tomografisi tetkikinde batın içi serbest hava ya da perforasyon bulgusu olmaması üzerine yatış verilip takibe alınmıştır. Akut batın bulguları olmayan ileus tablolarındaki hastalara 48 ila 72 saat arasında ağızdan beslenme kesilerek bağırsak dinlenmeye alınır ve bağırsak tıkanıklığı tablosunun gerilemesi takip edilir. Hastamızda ilk bulgularda takip kararı alınmış ancak sonra hastayla konuşulduğunda yabancı cisim öyküsü olduğu, hastanın 2 gün önce makat bölgesine bir cisim sokulduğunu anlatması üzerine şüpheden dolayı ameliyata alınmış ve sonrasında yoğun bakıma çıkarılan hasta yapılan tüm bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 58 Yaşındaki Adam Düşme Sonucu Hayatını Kaybetti, Aile İhmal İddiasında Bulundu - Son Dakika

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