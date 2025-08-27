Küçükçekmece'de göle düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Küçükçekmece'de göle düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Küçükçekmece\'de göle düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
27.08.2025 00:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Küçükçekmece\'de göle düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Haber Videosu

Küçükçekmece gölünde bulunan 6 yaşındaki Adem Barik, hastanede hayatını kaybetti. Polis soruşturma başlattı.

Küçükçekmece gölünde bulunan 6 yaşındaki otizmli olduğu belirtilen Adem Barik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, otizmli olduğu öğrenilen 6 yaşındaki Adem Barik isimli çocuğun kaybolduğu ihbar edildi. Daha sonra gölde hareketsiz halde yattığını gören bir vatandaş durumu yetkililere bildirdi.

Küçükçekmece'de göle düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

GÖLE NASIL DÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR

Çevredekilerin de müdahalesiyle gölden çıkarılan çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Adem Barik'in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Barik'in henüz nasıl göle düştüğü bilinmezken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, Güvenlik, İnceleme, 3-sayfa, Sağlık, Polis, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de göle düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar
Nereden nereye Milli Takım’ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü Nereden nereye! Milli Takım'ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü
İşte Premier Lig bu Liverpool’a maçı 16 yaşındaki yıldız kazandırdı İşte Premier Lig bu! Liverpool'a maçı 16 yaşındaki yıldız kazandırdı
Türkiye’nin Pakistan’a verdiği destek sonrası Hintliler seyahatlerini apar topar iptal etti Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destek sonrası Hintliler seyahatlerini apar topar iptal etti
Banka yöneticisinden 9 yaşındaki kıza taciz Anlattıkları kan dondurdu Banka yöneticisinden 9 yaşındaki kıza taciz! Anlattıkları kan dondurdu
Akaryakıta zam geliyor İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
Diplomatik skandal Türkiye’ye ait gizli belgeler tuvalette unutuldu Diplomatik skandal! Türkiye'ye ait gizli belgeler tuvalette unutuldu
KAP açıklaması geldi İstanbul’un dev hastanesi resmen satıldı KAP açıklaması geldi! İstanbul'un dev hastanesi resmen satıldı
Yaşlı adamı kılıçla ağır yaralayan asfalt zorbaları gözaltına alındı Yaşlı adamı kılıçla ağır yaralayan asfalt zorbaları gözaltına alındı
Altın, Trump’ın Fed hamlesiyle yükseldi Altın, Trump'ın Fed hamlesiyle yükseldi

06:56
Balıkesir’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem
03:39
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren zam kararı Resmi Gazete’de
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren zam kararı Resmi Gazete'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2025 08:18:09. #7.11#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de göle düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.