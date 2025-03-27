60 Yıl Hapis Cezalı Suçlu İzmir'de Yakalandı - Son Dakika
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60 Yıl Hapis Cezalı Suçlu İzmir'de Yakalandı

60 Yıl Hapis Cezalı Suçlu İzmir\'de Yakalandı

C.D., İzmir'de saklandığı çiftlikte yakalanarak 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

27.03.2025 15:45
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İzmir'de hakkında kesinleşmiş 60 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi, saklandığı çiftliğe yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma kapsamında, 44 ayrı suçtan toplamda 60 yıl 5 ay 80 gün kesinleşmiş hapis cezası olan C.D. isimli şahısın saklandığı yeri tespit edildi. Harekete geçen Jandarma ekipleri, 25 Mart günü Karaburun İlçesi Küçükbahçe Mahallesi'nde bulunan çiftliğe baskın düzenlendi. Saklandığı adreste kıs kıvrak yakalanan C.D. gözaltına alınarak ilçe jandarma komutanlığına sevk edildi. Suç makinesi C.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklanarak İzmir 4 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 60 Yıl Hapis Cezalı Suçlu İzmir'de Yakalandı - Son Dakika

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