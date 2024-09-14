7 Terör Şüphelisi Aydın'da Yakalandı

Aydın'da terör örgütü propagandası yapan 7 şüpheli jandarmanın yaptığı çalışma ile yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından "Terör Örgütü Propagandası Yapmak " suçlarından aranan şüphelilere yönelik icra edilen operasyonda, Efeler, Didim, Sultanhisar ve Söke ilçelerinde Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK/KCK-THKP/C) suçundan 7 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Yakalanan 7 şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN
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