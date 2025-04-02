7 yıl önce çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğin anne ve babası cinayetten tutuklandı - Son Dakika
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7 yıl önce çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğin anne ve babası cinayetten tutuklandı

7 yıl önce çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğin anne ve babası cinayetten tutuklandı

Muğla'da, 7 yıl önce çöp konteynerinde ölü bulunan kız bebeğin annesi olduğu belirlendi. Anne Gülcan Deniz ve baba İsmail Deniz, suçlarını itiraf etti ve tutuklandı. Bebeğin, doğumundan hemen sonra konteynere atıldığı tespit edildi. Cinayetin ardından 7 yıl sonra dosyayı tekrar inceleyen ekipler, çöpe atılan poşeti inceleyerek anne ve babayı tespit etti.

02.04.2025 07:42
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MUĞLA'da, 7 yıl önce çöp konteynerinde poşetin içerisinde ölü bulunan kız bebeğin, cinayet zanlısının annesi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden anne Gülcan Deniz (42) ile olaydan bilgisi olduğu belirlenen baba İsmail Deniz (43) sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Ortaca ilçesinin, Ekşiliyurt Mahallesi'nde 10 Temmuz 2018 tarihinde vatandaşlar bir çöp konteynerinde, poşet içerinde bebek buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, doğumdan hemen sonra göbek bağı bile kesilmeden konteynere atıldığı belirlenen kız bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl sonra dosyayı tekrar incelemeye aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda ekipler, çöpe atılan içerisinde çikolata ambalajı olan bir mağazanın poşetini inceledi. Marketteki temmuz ayına ait 30 günlük görüntüleri inceleyen polis, kamera kayıtlarından şüphelinin Gülcan Deniz olduğunu belirledi.

ANNEDEN KORKUNÇ İTİRAF

Gözaltına alınan anne Deniz, ifadesinde korkunç gerçeği soğukkanlılıkla itiraf etti. Gülcan Deniz, bebeğin kendisine ait olduğunu, kocasının kendisine devamlı eziyet etiğini çocuğunu dünyaya getirmek istemediğini ve evin salon kısmında bebeğini dünyaya getirdikten sonra bez parçasıyla boynuna düğüm attığını söyledi. Ardından cesedini bir poşete koyduğu bebeğini çöp konteynerine attığını itiraf etti.

ANNE İLE BABA TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerin ardından cinayet zanlısı anne Gülcan Deniz ile olayı bildiği değerlendirilen eşi İsmail Deniz, adliyeye sevk edildi. Deniz çifti, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Yaşam, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 7 yıl önce çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğin anne ve babası cinayetten tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 7 yıl önce çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğin anne ve babası cinayetten tutuklandı - Son Dakika
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