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70 metrelik uçurumdan bariyerler kurtardı: 2 yaralı

BURDUR - Burdur'da kavşaktan dönemeyerek bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Askıda kalan otomobil 70 metre yüksekliğindeki uçuruma düşmekten kurtuldu.

Kaza saat 01.30 sıralarında Burdur- Antalya Karayolu Büğdüz kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Büğdüz köyü yolundan yokuş aşağı kavşağa girerek Burdur istikametine dönmek isteyen Osman K. idaresindeki 15 AAS 039 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta dönememesi sonucu direk bariyerlere çarparak asılı kaldı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan sürücü Osman K. ve yolcu koltuğunda oturan Ebru K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan otomobilin bariyere sıkışarak asılı kalması sonucu araçtakiler yaklaşık 70 metrelik uçuruma düşmekten kurtuldu.

Geçtiğimiz senelerde ise Büğdüz rampasından kavşağa girmek isteyen 2 kamyon bariyerleri aşarak uçuruma düşmüş bu kazalarda ise toplam 3 kişi hayatını kaybetmişti.