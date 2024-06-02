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75 düzensiz göçmen Ayvalık polisinden kaçamadı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, İzmir ile Çanakkale'yi birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık sapağında bir şüphelendikleri bir TIR'ı durdurdu.

Ayvalık polisinin gerçekleştirdiği operasyonda, TIR'ın içerisinden Avrupa ülkelerine geçiş yapmaya çalışan Filistin ve Suriye uyruklu 75 düzensiz göçmeni ele geçirdi.

Yasal işlemlerin başlatıldığı göçmenler Balıkesir İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, şerh koyulan Tır ise yedi emin otoparkına çekildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.