75 Yıl Cezası Olan Kadın Yakalandı

75 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı
KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 75 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 75 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. isimli kadın yakalandı. Yakalanan kadın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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