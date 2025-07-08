78 kişinin öldüğü yangında dikkat çeken savunmalar: "Başımıza iş çıkarttınız" - Son Dakika
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78 kişinin öldüğü yangında dikkat çeken savunmalar: "Başımıza iş çıkarttınız"

08.07.2025 12:28
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin tutuklanan otelin muhasebe personeli Cemal Özer, "İtfaiye eri İrfan Acar, koridorların mevzuata uygun olmadığını, davlumbazda sensör ve acil çıkış kapısı bulunmadığını, acil çıkış yönlendirmelerinin ışıklarının yanmadığını söyledi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin tutuklanan otelin muhasebe personeli Cemal Özer, "İtfaiye eri İrfan Acar, koridorların mevzuata uygun olmadığını, davlumbazda sensör ve acil çıkış kapısı bulunmadığını, acil çıkış yönlendirmelerinin ışıklarının yanmadığını söyledi. Elindeki formun rapor haline geleceğini ve kendi müdürü ile müdürümüzün konuşacağını söyledi. Benim aldığım notları şirketin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras'a götürdüm, eksiklikleri anlattık. Emir Bey baktı, inceledi ve 'Tamam ben Kadir Özdemir'le görüşürüm' dedi. Hatta biz odadan çıkarken 'Başımıza iş çıkarttınız' diye kızdı" ifadelerini kullandı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmanın ikinci gününde ilk savunma, Eski İl Özel İdare Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'den alındı.

Tutuklu sanık Özel, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Otelin bulunduğu bölgenin turizm alanı olduğunu söyleyen Mehmet Özel, "2002 yılında işletme belgesini alarak faaliyete geçmiş, 2007 yılında iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir. İl Özel İdare'nin denetim yetkisi bulunmamaktadır. Yönetmelikte yangınla alakalı bir denetim yapılacağına dair hüküm yoktur. İtfaiye raporu alındıysa iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilir. Turizm işletme belgeli tesisler sadece Bakanlık tarafından denetlenir. Otel yangınıyla ilgili hiç bir alakam bulunmamaktadır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Müşteki avukatlarının sorularını yanıtlayan Özel, "Burayı Kültür ve Turizm Bakanlığı denetler. Turizm alanı dışındaki tesislere denetim yapılırken buraya da yetki aşımı olarak bırakılmıştır. Oteldeki müstecirler var onları denetlemek için gidilmiştir. Yetkinliklerine göre yapılan denetimlerdir bunlar" diye konuştu.

"Hatta biz odadan çıkarken 'Başımıza iş çıkarttınız' diye kızdı"

İtfaiyeden denetime geldiklerinde muhasebe müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir'in talimatıyla itfaiye eri tutuksuz sanık İrfan Acar'a refakat ettiğini belirten otelin muhasebe personeli tutuklu sanık Cemal Özer ise "Acar, koridorların mevzuata uygun olmadığını, davlumbazda sensör ve acil çıkış kapısı bulunmadığını, acil çıkış yönlendirmelerinin ışıklarının yanmadığını söyledi. Elindeki formun rapor haline geleceğini ve kendi müdürü ile müdürümüzün konuşacağını söyledi. Benim aldığım notları şirketin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras'a götürdüm, eksiklikleri anlattık. Emir Bey baktı, inceledi ve 'Tamam ben Kadir Özdemir'le görüşürüm' dedi. Hatta biz odadan çıkarken 'Başımıza iş çıkarttınız' diye kızdı. O gün aynı zamanda bakanlığın müfettişlerinin de denetimi olduğu için yangın denetimine ben refakat ettim. Daha sonra muhasebe işlerime devam ettim, sonraki süreçten bilgim yok" şeklinde konuştu.

"Yangın eğitim verilmedi, tatbikatı yapılmadı"

Özer, olay günü koku ve seslere uyandığını ifade ederek, "Yanımda muhasebe müdür yardımcısı tutuksuz sanık Mehmet Salun vardı, onu uyandırdım. Kapıyı açtık fakat dumandan çıkamadık. Camdan itfaiye ekiplerince kurtarıldım. Yangın esnada alarm duyulmadı. Yangın eğitim verilmedi, tatbikatı yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından duruşmaya 15 dakika ara verildi.

İddianameden

İddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Ahmet Demir, Zeki Yılmaz, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma"

Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de hakkında ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor. - BOLU

Kaynak: İHA

İrfan Acar, Kartalkaya, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Hukuk, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 78 kişinin öldüğü yangında dikkat çeken savunmalar: 'Başımıza iş çıkarttınız' - Son Dakika

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