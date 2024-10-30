8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
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