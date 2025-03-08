Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
İlkadım ilçesinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, "evden hırsızlık" suçundan 8 yıl hapis cezası alan ve aranan A.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › 8 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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