81 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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81 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

81 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Aydın'da yalnız yaşayan 81 yaşındaki Sevim Sever, komşusunun ihbarı üzerine evinde ölü bulundu.

24.02.2025 17:36
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 81 yaşındaki Sevim Sever, komşusu tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde yalnız yaşadığı öğrenilen Sevim Sever'in (81) yanına gelen komşusu, kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde yaşlı kadının hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Sever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sevim Sever'in yaşlılığa bağlı olarak öldüğü düşünülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 81 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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