83 Şüpheli Yakalandı: 4.1 Milyar Lira Hesap Hareketi

İçişleri Bakanlığı, düzenlenen operasyonlar sonucu 4 milyar 119 milyon lira hesap hareketi bulunan 83 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 12 ilde 14 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği ve 4 milyar 119 milyon lira hesap hareketi bulunan 83 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Bakanlık, şüphelilerden 49'unun tutuklandığını ve 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 14 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 4 milyar 119 milyon TL hesap hareketi bulunan 83 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 49'u tutuklandı, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; Erzurum, Kırklareli ve Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları, İstanbul ve Ankara'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Aydın ve Yozgat'ta "nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri, Mersin'de silah kaçakçılığı yaptıkları, Balıkesir, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon'da tefecilik yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar kapsamında şüphelilere ait 52 banka hesabında bulunan 250 milyon TL'ye el konuldu. Ayrıca çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." - ANKARA