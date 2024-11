84 Yaşındaki Sürücü Kafe İçinde Kazaya Neden Oldu

3.Sayfa

Facia böyle geldi: Ölümle burun buruna kaldı, telefonu ile görüntü çekmeye çalıştı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 84 yaşındaki bir sürücünün neden olduğu trafik kazası ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Otomobilin daldığı kafede adeta can pazarı yaşanırken, otomobil ile masalar arasında kalıp ayağından yaralanan bir sürücü bir yandan seke seke kaza kaçmaya çalışırken diğer yandan elinde cep telefonu görüntü almaya kalkışması dikkat çekti.

İlginç kaza akşam saatlerinde, Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hanımına ait otomobilin sürücü koltuğuna geçen 84 yaşındaki İ.İ. isimli yaşlı şahıs, geri geri manevra yaptığı sırada herkesin şaşkın bakışları arasında hızlı bir şekilde metrelerce sokağın karşı tarafından kafeye geldi. Önce kafenin sokağa bakan duvarına çarpan otomobil, geri geri yürümeye devam edip daha sonra kafe içindeki masalarla birlikte müşterileri önüne katıp iç duvara kadar sürükledi.

Bir anda can pazarının yaşandığı ilginç kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazada yaşlı şahsın kullandığı araç ile masa ve duvar arasında sıkışan şahıslardan birinin tek ayağıyla seke seke olay yerinden kaçarken bile cep telefonu ile o anların görüntüsünü çekmeye kalkışması görenleri şaşırttı. Feci kazanın kafe içinde yaşanan ve film sahnelerini aratmayan anları an be an kaydedildi.