88 Yaşındaki Hakem Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

88 yaşındaki milli hakem hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen bisiklet kampında, Bursa bölgesinden milli hakem ve sporcu 88 yaşındaki Saim Tatlıcılar grup sürüşü sırasında kullandığı bisiklete bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Tatlıcıların kaza öncesi kampta bisikletçilere yaptığı konuşmada ikinci buluşmayı iple çektiğini söylemişti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında geleneksel olarak düzenlenen Şampiyon Bisikletçiler Yaz Kampı'na katılan Bursa Bölgesi Milli hakem, idareci ve sporcu Saim Tatlıcılar'a grup bisiklet sürüşü sırasında Samet K. idaresindeki 33 DDB 46 plakalı araç çarptı. İhbarla olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Tatlıcılar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, Tatlıcılar'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından memleketi Bursa'ya götürüldü.

Tatlıcılar'ın son konuşma görüntüleri

Öte yandan Tatlıcılar'ın Manavgat'ta düzenlenen Şampiyon Bisikletçiler Yaz Kampı'nda yaptığı son konuşmanın görüntüleri ortayla çıktı. Geçirdiği trafik kazasından kısa süre Tatlıcılar kapma katılan diğer bisikletçilere yaptığı konuşmada "Bu topluluk ve arkadaşlar ile bir arada olmanın benim için çok önemli bir yeri var. Buradan ayrıldıktan sonra Ekim-Kasım ayında yapılacak olan ikinci buluşmayı adeta bern iple çekiyorum. Şu spor havasını hiçbir şeye değişemiyorum. Önümüzdeki toplantıda inşallah eksiksiz gelemeyen arkadaşlarında dahil olması ile tekrar beraber olmak ümidiyle görüşürüz^oeoiği görüldü.