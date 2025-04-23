9 Yaşındaki Çocuğun Elinde Çivi Kaldı

9 yaşındaki çocuğun eline çivili tahta saplandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkta oynayan 9 yaşındaki çocuğun eline çivili tahta saplandı. Çivili tahta, acilde yapılan operasyonla çıkarıldı.

Olay, 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, parkta oynarken topu kaçan 9 yaşındaki V.M., topu almak isterken çivili tahtanın üzerine düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan operasyonla, çocuğun eline batan çivi çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.