9 Yaşındaki Öğrenci Kekin Boğazına Kaçmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

9 Yaşındaki Öğrenci Kekin Boğazına Kaçmasıyla Hayatını Kaybetti

9 Yaşındaki Öğrenci Kekin Boğazına Kaçmasıyla Hayatını Kaybetti
24.09.2025 14:54  Güncelleme: 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, Kalaba Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Sözeri, öğle tatilinde yediği kekin boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetti. Arkadaşlarının haber vermesiyle öğretmenleri ve sağlık ekipleri müdahale etti ancak Eylül kurtarılamadı. Cenaze namazı Kalaba Merkez Camii'nde kılındı.

Nevşehir'de 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi, yediği kekin boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesine bağlı Kalaba Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Sözeri, öğle tatilinde okulda yediği kekin boğazına kaçması üzerine fenalaştı. Durumu fark eden arkadaşlarının haber vermesiyle öğretmenleri müdahale etti. Öğretmenler, Heimlich manevrası ve ilk yardım uygulamalarıyla küçük öğrenciyi kurtarmaya çalıştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri de ilk müdahaleyi yaptı.

Durumu ağır olan Eylül Sözeri, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Eylül Sözeri'nin eniştesi Erol Karayılan İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Eylül okulda öğle arası yediği kek boğazına kaçmış. Orada fenalaşan Eylül'e ilk müdahaleyi öğretmenleri yapmış. Daha sonra sağlık ekipleri müdahale ederek Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Eylül burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı" dedi.

Minik Eylül için Kalaba Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Avanos İlçe Müftüsü Şükrü Safa'nın kıldırdığı cenaze namazına, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Avanos Kaymakamı Osman Bilici, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmenleri, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Nevşehir, 3-sayfa, Kalaba, Avanos, Eğitim, Eylül, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 9 Yaşındaki Öğrenci Kekin Boğazına Kaçmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrik kesintisinin nedeni “ölü sansar“ çıktı Elektrik kesintisinin nedeni "ölü sansar" çıktı
CHP’den ihracı istenen Berhan Şimşek: Bu partiyi pavyon masalarına Kılıçdaroğlu mu düşürdü CHP'den ihracı istenen Berhan Şimşek: Bu partiyi pavyon masalarına Kılıçdaroğlu mu düşürdü?
Toprak Mahsulleri Ofisi’nden “haciz“ iddialarına yalanlama Toprak Mahsulleri Ofisi'nden "haciz" iddialarına yalanlama
Bahçeli: Askeri seçenek de dahil İsrail’e karşı sert bir ültimatom vermenin zamanı geldi Bahçeli: Askeri seçenek de dahil İsrail'e karşı sert bir ültimatom vermenin zamanı geldi
Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeriydi İntihar eden Esen Gök korku filminde oynamış Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeriydi! İntihar eden Esen Gök korku filminde oynamış
Yaşlı adam, eğlence mekanından çıktıktan sonra aracında son nefesini verdi Yaşlı adam, eğlence mekanından çıktıktan sonra aracında son nefesini verdi

14:49
Gündem yaratan Tamer Karadağlı iddiası: Şikayet etti, sanatçı hocaların derslerine son verildi
Gündem yaratan Tamer Karadağlı iddiası: Şikayet etti, sanatçı hocaların derslerine son verildi
14:31
Okan Buruk’un takımndan yolladığı futbolcuyu yeni hocası öve öve bitiremedi
Okan Buruk'un takımndan yolladığı futbolcuyu yeni hocası öve öve bitiremedi
14:03
Türk kulübüne büyük şok Bütün maçları kazansa bile ilk yarıyı 0 puanla kapatacak
Türk kulübüne büyük şok! Bütün maçları kazansa bile ilk yarıyı 0 puanla kapatacak
13:59
Ölüm, işinin başında yakaladı
Ölüm, işinin başında yakaladı
13:52
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi’nin devamına karar verdi
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi
12:34
CHP İstanbul İl Kongresi’nde gerginlik Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2025 15:03:46. #7.13#
SON DAKİKA: 9 Yaşındaki Öğrenci Kekin Boğazına Kaçmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.