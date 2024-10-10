9 yıl önce 13 polisin şehit edildiği saldırının faillerinden biri ve yardım yataklık yapan 8 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

9 yıl önce 13 polisin şehit edildiği saldırının faillerinden biri ve yardım yataklık yapan 8 kişi yakalandı

9 yıl önce 13 polisin şehit edildiği saldırının faillerinden biri ve yardım yataklık yapan 8 kişi yakalandı

Iğdır'da sabah saatlerinde DEM Parti il binasında yapılan aramaların detayları ortaya çıktı.

10.10.2024 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da sabah saatlerinde DEM Parti il binasında yapılan aramaların detayları ortaya çıktı.

Iğdır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısının faillerinden olan ve sarı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütünün bölge sorumlusu H.D.'nin, şehitlerin anısına yapılan anıtın açılışının olduğu 14 Eylül 2024 tarihinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandığı bildirildi. Yakalanan teröristin verdiği ifade neticesinde, polislerin şehit olduğu olayda patlayıcı yapımında kullanılan gübreyi temin ettiği tespit edilen şüpheli DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk ile örgüte yardım yataklık yaptığı anlaşılan 6 kişi Iğdır'da, 1 kişi ise İstanbul'da yakalandı. Ayrıca yakalanan teröristin gösterdiği sığınaklarda 2 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silahlara ait 5 adet şarjör ve 150 adet mühimmat ile bazı yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

Iğdır Valiliğinin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2015 yılında Iğdır Dilucu Kara Hudut Kapısında görevli 13 polisimizin şehit edilmesi olayının faillerinden olan ve sarı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütünün bölge sorumlusu H.D., şehitlerimizin anısına yapılan anıtın açılışının olduğu 14 Eylül 2024 tarihinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanmış ve Iğdır iline getirilmiştir.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından müştereken yerine getirilen teşhis ve yer gösterme çalışmaları sonucunda, şahıs tarafından gösterilerek tespit edilen sığınaklarda (2) adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silahlara ait (5) adet şarjör ve (150) adet mühimmat ile bazı yaşamsal malzemeler ele geçirilmiş ve şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir. Bahse konu şüphelinin vermiş olduğu ifade neticesinde genişletilen kapsamlı soruşturma işlemleri çerçevesinde, polislerimizin şehit olduğu olayda patlayıcı yapımında kullanılan gübreyi temin ettiği tespit edilen şüpheli DEM Parti Iğdır İl Başkanı M.S. ile örgüte yardım yataklık yaptığı anlaşılan (6) kişi Iğdır ilinde ve (1) kişi İstanbul ilinde olmak üzere toplam (8) şüpheli şahıs yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmış olup, söz konusu tahkikat işlemleri titizlikle yerine getirilerek farklı tespitlere yönelik araştırmalar devam etmektedir." - IĞDIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, DEM Parti, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 9 yıl önce 13 polisin şehit edildiği saldırının faillerinden biri ve yardım yataklık yapan 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:36 İsrail, Lübnan’daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı 2 asker yaralandı İsrail, Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı; 2 asker yaralandı
14:28 MSB’de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare MSB'de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare
13:32 Köfteci Yusuf’tan “domuz eti“ açıklaması Bakanlığı suçladılar Köfteci Yusuf'tan "domuz eti" açıklaması! Bakanlığı suçladılar
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
21:36 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti
21:29 Real Madrid’de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye’ye dönüyor Real Madrid'de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye'ye dönüyor
21:28 Erzurum Valisi Çiftçi’ye büyük kumpas Sanal kart sayesinde kurtuldu Erzurum Valisi Çiftçi'ye büyük kumpas! Sanal kart sayesinde kurtuldu
21:17 Ambulans şoförüne tehditler savurdu “Seni işinden edeceğim“ Ambulans şoförüne tehditler savurdu "Seni işinden edeceğim"
21:03 Münevver Karabulut’un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu’nun öldüğünü iddia etmesin Münevver Karabulut'un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu'nun öldüğünü iddia etmesin
20:56 Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti
20:48 Türkiye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan İsrailli Bakan Katz’a sert tepki Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki
20:25 Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye’yi terk ediyor Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye'yi terk ediyor
20:08 Ana haber sunucusu Cem Öğretir’in canlı yayında burnu kanadı Ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 15:09:09. #1.13#
SON DAKİKA: 9 yıl önce 13 polisin şehit edildiği saldırının faillerinden biri ve yardım yataklık yapan 8 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.