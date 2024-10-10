9 yıl önce 13 polisin şehit edildiği saldırının faillerinden biri ve yardım yataklık yapan 8 kişi yakalandı

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Iğdır'da sabah saatlerinde DEM Parti il binasında yapılan aramaların detayları ortaya çıktı.

Iğdır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısının faillerinden olan ve sarı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütünün bölge sorumlusu H.D.'nin, şehitlerin anısına yapılan anıtın açılışının olduğu 14 Eylül 2024 tarihinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandığı bildirildi. Yakalanan teröristin verdiği ifade neticesinde, polislerin şehit olduğu olayda patlayıcı yapımında kullanılan gübreyi temin ettiği tespit edilen şüpheli DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk ile örgüte yardım yataklık yaptığı anlaşılan 6 kişi Iğdır'da, 1 kişi ise İstanbul'da yakalandı. Ayrıca yakalanan teröristin gösterdiği sığınaklarda 2 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silahlara ait 5 adet şarjör ve 150 adet mühimmat ile bazı yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

Iğdır Valiliğinin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2015 yılında Iğdır Dilucu Kara Hudut Kapısında görevli 13 polisimizin şehit edilmesi olayının faillerinden olan ve sarı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütünün bölge sorumlusu H.D., şehitlerimizin anısına yapılan anıtın açılışının olduğu 14 Eylül 2024 tarihinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanmış ve Iğdır iline getirilmiştir.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından müştereken yerine getirilen teşhis ve yer gösterme çalışmaları sonucunda, şahıs tarafından gösterilerek tespit edilen sığınaklarda (2) adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silahlara ait (5) adet şarjör ve (150) adet mühimmat ile bazı yaşamsal malzemeler ele geçirilmiş ve şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir. Bahse konu şüphelinin vermiş olduğu ifade neticesinde genişletilen kapsamlı soruşturma işlemleri çerçevesinde, polislerimizin şehit olduğu olayda patlayıcı yapımında kullanılan gübreyi temin ettiği tespit edilen şüpheli DEM Parti Iğdır İl Başkanı M.S. ile örgüte yardım yataklık yaptığı anlaşılan (6) kişi Iğdır ilinde ve (1) kişi İstanbul ilinde olmak üzere toplam (8) şüpheli şahıs yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmış olup, söz konusu tahkikat işlemleri titizlikle yerine getirilerek farklı tespitlere yönelik araştırmalar devam etmektedir." - IĞDIR